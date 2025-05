Fedriga, Festival Regioni dà visione del Paese dai territori

agenzia

'La Conferenza delle Regioni prende 90% decisioni all'unanimità'

VENEZIA, MAY 18 – “Venezia rappresenta in modo straordinario i territori italiani con le magnifiche diversità che insistono in questo paese”. Lo ha detto a Venezia il presidente del Friuli Venezia Giulia e della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, a margine dell’apertura del Festival delle Regioni. “Abbiamo deciso di partire quattro anni fa – ha ricordato Fedriga – per una riflessione sul futuro del Paese partendo dai territori. Lo facciamo non per affrontare situazioni, criticità o problemi contingenti, ma per dare una visione prospettica del Paese che parte dalle esigenze del territorio e dalla capacità amministrativa dei territori. Voglio ricordare che la Conferenza delle Regioni per più del 90% prende le decisioni all’unanimità. Ci sono Regioni con presidenti di colore politico diverso, ma in grado di fare sintesi in un interesse collettivo: Dopo ovviamente le specificità e le differenze ci sono, grazie a Dio, altrimenti non ci sarebbe la democrazia. Ma la Conferenza è un esempio straordinario di grande alleanza e collaborazione istituzionale”, ha concluso.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA