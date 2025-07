Fedriga, sui dazi l’unica contromisura è cercare di negoziare

agenzia

Presidente Fvg: 'Non avere reazioni isteriche'

TRIESTE, 14 LUG – “Penso che oggi l’unica contromisura responsabile è quella, fino al primo agosto, di cercare di negoziare e di trovare condizioni maggiormente vantaggiose per l’Europa e per gli Stati Uniti”. Lo ha detto oggi a Trieste il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, rispondendo, a margine di un incontro, alle domande dei giornalisti sulla prossima entrata in vigore dei dazi annunciati dal presidente americano Trump. “I dazi al 30% – ha spiegato Fedriga – sono un danno enorme per l’Europa e per gli Stati Uniti. Ci tengo a ricordare che l’alleanza tra Europa e Stati Uniti, non soltanto politica ma anche commerciale, che c’è sempre stata, ha garantito una crescita importante, basti vedere quanto negli ultimi 15 anni sono cresciuti gli Stati Uniti stessi. Dobbiamo continuare a negoziare con l’amministrazione americana in senso responsabile, – ha ribadito Fedriga – non avere reazioni isteriche e cercare di tutelare le nostre produzioni”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA