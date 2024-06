Ferdinandi in piazza a Perugia, politica è gioia e speranza

agenzia

'Mi avete scelto nonostante l'odio che hanno buttato addosso'

PERUGIA, 24 GIU – “La politica può essere gioia e speranza “: lo ha detto la nuova sindaca di Perugia, Vittoria Ferdinandi, parlando alle migliaia di cittadini che si sono radunati in piazza IV Novembre, sotto la pioggia, per festeggiarla. Parlando dall’esterno della Sala dei Notari di palazzo dei Priori, la sede del Comune, Ferdinandi ha ribadito: “Sarò la sindaca di tutte e di tutti, io dimostrerò che hanno solo avuto una enorme paura di voi, che hanno tenuto a dipingermi come quello che non sono e che voi invece avete sentito”. “Perché tu Perugia mi hai scelto – ha aggiunto – e mi hai scelto nonostante l’odio che ci hanno buttato addosso. Siete stati incredibili perchè non era facile non cadere dentro alle voragini di odio che ci hanno costruito intorno. E noi abbiamo difeso i nostri ragazzi, abbiamo difeso i nostri anziani e continueremo a farlo pecrhé la politica può essere, come abbiamo dimostrato in tutti questi mesi, gioia e speranza”.

