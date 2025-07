FI apre alle opposizioni sullo Ius Italiae, muro Lega-FdI

agenzia

Tajani, siamo pronti a discuterne con tutti, Parlamento sovrano

ROMA, 03 LUG – “Siamo pronti a discutere con tutti” dello ius Italiae, “il Parlamento é sovrano. Chiunque vuole votare la nostra proposta la voti”. Lo ha detto il leader di FI Antonio Tajani rilanciando la proposta del partito per riformare la cittadinanza ed aprendo di fatto ad una convergenza con le opposizioni. La bocciatura degli alleati di governo, Lega e FdI, non tarda ad arrivare. “Una proposta tecnicamente sbagliata” e “irricevibile” anche “dal punto di vista politico”, afferma il salviniano Rossano Sasso. “La legge sulla cittadinanza per noi va bene così e, visto l’esito dei referendum, va bene così anche per i cittadini”, sottolinea la responsabile immigrazione di Fratelli d’Italia, Sara Kelany.

