agenzia

Innocenti fino a condanna definitiva.Vale per privati e ministri

ROMA, 17 GEN – “Siamo garantisti sempre, non da oggi: si è innocenti fino alla condanna definitiva. Vale per un privato cittadino come per un ministro. Ribadiamo la fiducia di Forza Italia a Daniela Santanchè”. Lo si legge in una nota di Forza Italia.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA