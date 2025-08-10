Fi, in manovra deve esserci il taglio delle tasse al ceto medio

agenzia

Casasco, 4 miliardi per aliquota Irpef al 33% fino a 60mila euro

ROMA, 10 AGO – “La ricetta economica di Forza Italia in vista della Legge di Bilancio per il prossimo anno punta sull’abbattimento delle tasse per imprese e famiglie, favorire gli investimenti e salari più alti ma senza la ricetta sbagliata della sinistra che penalizzerebbe i lavoratori”. Così ad Affaritaliani Maurizio Casasco, responsabile economico del partito. In manovra “dovrà esserci la riduzione dell’aliquota Irpef dal 35 al 33% fino a 60mila euro lordi” che “costa circa 4 miliardi di euro. E’ il cavallo di battaglia di FI. Il ceto medio si è caricato sulle spalle la maggior parte del gettito fiscale, è ora che abbia la doverosa attenzione”.

