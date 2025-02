agenzia

'Complimenti a Merz per questo successo'

ROMA, 23 FEB – “Con la vittoria del Cdu/Csu in Germania come primo partito, la famiglia del Ppe si conferma la grande forza liberale in Europa. Complimenti al segretario Friedrich Merz per questo successo!”. Lo scrive Forza Italia sui profili social, commentando il voto tedesco.

