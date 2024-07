FI: Nevi, dopo fase di resistenza ora parte la sfida

agenzia

"Siamo già andati oltre le aspettative"

ROMA, 18 LUG – “Forza Italia ha affrontato una fase difficile in cui era importante resistere. Ebbene, non solo abbiamo resistito ma siamo andati anche oltre le aspettative perché nessuno si aspettava una Forza Italia a questi livelli. Ora si apre una fase nuova, quella della sfida, che Antonio Tajani ha lanciato per arrivare al 20 per cento e per la quale stiamo lavorando. Obiettivo è un partito ancora più aperto, che coinvolga più interlocutori possibili, per arrivare ad intercettare il consenso di quel campo largo che c’è tra la Meloni e la Schlein, composto da moderati che non si riconoscono negli estremi ma che vogliono una linea chiara sia in politica interna che estera”. Lo ha detto Raffaele Nevi, vicepresidente vicario dei deputati di Forza Italia e portavoce del partito, ospite ad Agorà Estate su Rai3.

