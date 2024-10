FI presenta legge su conflitto interessi membri Antimafia

agenzia

Firmata da centrodestra, dopo i casi de Raho e Scarpinato

ROMA, 22 OTT – Il centrodestra depositerà nelle prossime ore alla Camera la proposta di legge di modifica della legge istitutiva della commissione parlamentare Antimafia. La proposta a prima firma Mauro D’Attis, vicepresidente della commissione antimafia in quota Forza Italia, è stata sottoscritta dai rappresentanti dei partiti di centrodestra in commissione. L’obiettivo della modifica è quella di andare a disciplinare tutti i casi in cui i commissari, deputati e senatori, che si trovino in una situazione di conflitto di interessi in relazione a fatti oggetto di inchiesta della commissione, debbano astenersi sia dai lavori che dalla consultazione degli atti. Il tema era stato affrontato dopo le vicende di due parlamentari membri dei Cinque Stelle ed ex magistrati, Scarpinato e de Raho, entrambi coinvolti in un due diversi casi finiti sotto i riflettori della commissione.

