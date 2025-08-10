Fibrillazioni nel centrodestra in Sicilia, Musumeci “blinda” Galvagno: «E perchè dovrebbe dimettersi?»

«Dimissioni di Gaetano Galvagno? E perché dovrebbe? Io sono sempre stato garantista ma in questo caso non siamo nemmeno davanti a un provvedimento della magistratura. Per me, in generale, bisogna dimettersi soltanto quando si arriva al terzo grado di giudizio». Così il ministro Nello Musumeci a margine dell’evento di Fratelli d’Italia “Giustizia e sicurezza” al lungomare di Catania. L’ex governatore, affermando che «per fortuna FdI cresce, anche grazie a Giorgia Meloni, con un entusiasmo sempre più contaminante», denuncia come «la sinistra abbia appaltato ad una parte della magistratura il compito di mandare a casa questo governo», ma avverte «questa parte» di toghe che «non ci riuscirà». E ancora: «noi crediamo nella buona magistratura che non si lascia politicizzare e speriamo nell’isolamento di chi è convinto che piuttosto che continuare a fare il magistrato deve continuare a fare l’uomo di partito».

All’evento catanese anche Luca Sbardella, commissario regionale di Fdi. Più tiepido sull’indagine per corruzione che coinvolge il presidente dell’Ars e l’assessora Elvira Amata: «Siamo in attesa, della questione se ne stanno occupando gli organi preposti del partito». E sulle dimissioni di Manlio Messina: «Non ha dato una motivazione precisa per la quale si è allontanato, ognuno quindi può farsi una sua idea in merito. Non sono in grado di fornire una versione definitiva. Ha detto che si è sentito emarginato? Non ci risulta». Un eventuale ritorno? «È sempre possibile. Il nostro è un partito aperto. Accogliamo gente che non è mai stata con noi, quindi figurarsi. Se dovessero esserci ripensamenti – afferma Sbardella – siamo ben lieti di riaccoglierlo».