Fico, superamento dei vitalizi è un atto di giustizia sociale

"Fu una delle prime cose che avevo deciso di portare a termine"

ROMA, 17 LUG – “Era il 2018. Ero stato eletto presidente della Camera da poche settimane, ma la decisione di superare i vitalizi era una delle prime cose che avevo deciso di portare a termine. Così nasce la delibera che introduce un elemento di equità sui trattamenti previdenziali degli ex deputati. Nessuna vendetta, nessuna punizione. Solo giustizia e uguaglianza. La delibera mette fine a un odioso privilegio e fa risparmiare decine di milioni di euro alla Camera. Sono oltre cento dal 2019 a oggi. Quella delibera è stata da subito oggetto di ricorsi e contestazioni, ma l’ho sempre difesa con fiducia e convinzione. E sono felice di farlo ancora oggi”. Lo scrive sui social l’ex presidente della Camera Roberto Fico. “È notizia di queste ore: sono stati respinti altri 900 ricorsi. La delibera resta in piedi. In queste settimane il presidente Conte e tutto il gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle hanno fatto un grande lavoro per salvaguardarne l’impianto con una mobilitazione importante. Il superamento dei vitalizi è stata una misura di giustizia sociale. Oggi come allora, la rivendico con orgoglio”, conclude Fico.

