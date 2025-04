agenzia

ROMA, 15 APR – La FIEG, Federazione Italiana Editori Giornali, comunica – in una nota – che il Lunedì dell’Angelo, 21 aprile 2025, i giornali quotidiani cartacei non usciranno. In tale giorno, inoltre, le edicole avranno la facoltà di non attuare l’apertura, in base agli accordi relativi alla disciplina della rete di vendita.

