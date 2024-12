Finanziaria regionale, 4 milioni per i Comuni con siti Unesco

I fondi

Il deputato regionale di Fi Marco Intravaia parla del suo emendamento approvato

«Nella Finanziaria 2024, approvata oggi dall’Ars, sono previsti anche quattro milioni di euro per i comuni siciliani in cui si trovano siti e geoparchi Unesco. «Uno stanziamento finanziario importante per la provincia di Palermo in cui ricadono l’unico geoparco di Sicilia, nelle Madonie, e il percorso Arabo-Normanno che coinvolge Palermo, Monreale e Cefalù. A beneficio di quest’ultimo sito si aggiunge un altro milione, su mio emendamento, che sarà diviso in parti uguali fra i tre comuni interessati. La Regione sostiene così i territori su cui si trovano i beni Unesco, riconoscendo la loro importanza quale volano per lo sviluppo del turismo e la crescita economica dell’Isola», commenta il deputato regionale di Fi Marco Intravaia.

