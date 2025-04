Fine vita, proposta di legge bipartisan in Consiglio Molise

agenzia

Norma indica competenze regionali, tempi e procedure

CAMPOBASSO, 14 APR – La proposta di legge bipartisan sul fine vita è stata presentata oggi in Molise: la norma, di cui è prima firmataria la consigliera regionale del Pd, Alessandra Salvatore, è stata sottoscritta anche dai consiglieri regionali Vittorino Facciolla e Micaela Fanelli del Pd, Angelo Primiani, Roberto Gravina e Andrea Greco del M5s e da Massimo Romano di Costruire Democrazia; per la maggioranza di centrodestra è stata firmata da Armandino D’Egidio (FdI), Stefania Passarelli (Il Molise che vogliamo) e Massimo Sabusco (Lega). Collegata in videoconferenza l’avvocata Filomena Gallo, segretaria nazionale dell’associazione Luca Coscioni oltre a diversi rappresentanti di ‘Cellula Molise’ dell’associazione Luca Coscioni. Nel corso dell’incontro è stato ribadito che un fine vita dignitoso per chi, consapevolmente sceglie di mettere fine alle proprie sofferenze, è un diritto già riconosciuto. La proposta, che tutti i presenti hanno auspicato possa essere approvata all’unanimità dell’intera assemblea legislativa molisana, indica le competenze regionali, i tempi e anche ciò che spetterebbe all’Azienda sanitaria regionale (Asrem), senza impattare sul bilancio regionale e senza andare in contrasto col Piano di rientro dal disavanzo sanitario “essendo l’iniziativa perfettamente coerente col raggiungimento dei Livelli essenziali di assistenza (Lea)”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA