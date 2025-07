Fioravanti, ‘sindaco più amato d’Italia risultato straordinario’

agenzia

Sindaco di Ascoli, 'ascolto e dialogo, grazie a tutti'

ANCONA, 07 LUG – “Il sindaco più amato d’Italia! Una gioia incredibile, un risultato straordinario, che testimonia l’enorme apprezzamento per il lavoro che stiamo portando avanti per la nostra città!”. Lo scrive in un post social il sindaco di Ascoli Piceno Marco Fioravanti che risulta in vincitore del Governance Poll 2025, del Sole24ore (70%). Fioravanti è stato riconfermato lo scorso anno per il secondo mandato alla guida di una coalizione di centrodestra per Ascoli Piceno. “Ascolto e dialogo, visione e concretezza: – aggiunge Fioravanti nel suo post – grazie a tutti per questo splendido buongiorno, vi voglio bene!”

