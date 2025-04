Firmato decreto correttivo tax credit, c’è anche IA

agenzia

Borgonzoni, il 23 aprile tavolo con rappresentanti del settore

ROMA, 18 APR – È stato firmato il decreto correttivo del tax credit cinema e audiovisivo. Lo rende noto la sottosegretaria alla Cultura Lucia Borgonzoni annunciando anche che la “Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del ministero è prossima ad emanare le linee interpretative delle disposizioni in materia di Intelligenza Artificiale contenute nel decreto tax credit”. Per il 23 aprile Borgonzoni ha convocato un tavolo con i rappresentanti del settore in cui sarà presente anche il sottosegretario Gianmarco Mazzi.

