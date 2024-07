Fitto, addio Vox non impatta su Ue, Ecr ha postura diversa

agenzia

Conservatori restano uno dei gruppi più importanti

MANDURIA, 07 LUG – “Vox è un partito che faceva parte dei Conservatori, in queste ore ha fatto una scelta diversa che non cambia la sostanza delle cose a livello europeo. I Conservatori restano uno dei gruppi più importanti, ha una postura differente, nel nostro gruppo ci sono la premier italiana, quello ceco e probabilmente un terzo primo ministro e cioè quello belga-fiammingo”. Così il ministro per gli Affari europei, Raffaele Fitto, rispondendo alla domanda di Bruno Vespa se l’addio di Vox dal gruppo europeo di Ecr spiani la strada ad altri scenari per i Conservatori. Fitto l’ha detto dal palco di ‘Forum in masseria’, in corso a Manduria. E ha ribadito: “Si delinea, per il gruppo dei Conservatori, un approccio impostato sulla capacità di essere presenti nei governi nazionali, di guidarne alcuni ed essere determinanti in altri”, concludendo che “dal mio punto di vista, a la scelta di Vox sarà determinata da valutazioni legate alla politica spagnola”.

