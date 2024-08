Fitto, confronto in corso su balneari, ha le sue complessità

agenzia

'Sul parere motivato della commissione europea'

ROMA, 07 AGO – In tema di concessioni balneari “c’è un confronto sul parere motivato della commissione europea che va avanti, con le sue complessità”. Così il ministro per gli Affari europei, il Sud, la Coesione e il Pnrr Raffaele Fitto rispondendo a una domanda sull’annunciata protesta dei balneari per venerdì in conferenza stampa a Palazzo Chigi al termine del Consiglio dei ministri.

