Flash mob degli antimilitaristi, simulato un bombardamento

Corteo davanti a porto Cagliari per dire no alla Joint Stars

CAGLIARI, 10 MAG – Flash mob degli antimilitaristi al porto di Cagliari, davanti al molo Ichnusa dove è ormeggiata la nave Trieste, con la simulazione di un bombardamento dal cielo e madri che piangono i loro bambini già sistemati in piccole bare bianche. Si è conclusa tra teatro e protesta la mobilitazione contro la Joint Stars, la più importante esercitazione della Difesa in corso nel mare del sud Sardegna. “Una scena drammatica, ma anche toccante – racconta all’ANSA Gianfranco Cau, portavoce del Presidio del popolo sardo che ha promosso la giornata anti Joint Stars – Molte persone che hanno assistito alla rappresentazione si sono immedesimate e sono scoppiate in lacrime”. È stato l’atto conclusivo di una protesta cominciata la scorsa notte con una veglia sotto il Consiglio regionale. Questa mattina i manifestanti in corteo hanno sfilato tra via Roma e il Largo Carlo Felice per poi raggiungere il molo Ichnusa. Qualche disagio alla circolazione delle auto nelle strade davanti al porto. Gli uomini hanno indossato tute bianche e mascherine per proteggere naso e bocca, le donne sono scese in strada vestite a lutto. Ad appoggiare l’iniziativa anche altre associazioni e movimenti che hanno voluto dire no all’esercitazione militare interforze.

