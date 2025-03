Flash mob +Eu, per il referendum scelta la data più sfavorevole

agenzia

Magi:'Dimostrazione che hanno paura. Passo avanti su fuori sede'

ROMA, 13 MAR – “I referendum si terranno l’8 e il 9 giugno e la scelta di questa data è la dimostrazione di tutta la paura che l’esecutivo ha”, perché tra le ipotesi avanzate “è quella più sfavorevole alla partecipazione”. Lo ha detto il segretario di +Europa Riccardo Magi durante il flash mob con matite gonfiabili e maglie con le scritte ‘Sì al referendum sulla cittadinanza’ organizzato davanti a Palazzo Chigi dopo l’ok al decreto elezioni. “La strada è in salita – ha aggiunto – ma faremo di tutto per proteggere il voto degli elettori”. Si registra invece, ha aggiunto, una “parziale vittoria” sul fronte del voto per i fuori sede. “Secondo le indiscrezioni emerse sul testo – ha evidenziato Magi – sarebbe stato previsto un meccanismo di partecipazione non solo per gli studenti ma anche per i lavoratori fuori sede, il che è da sempre una nostra battaglia. Dobbiamo leggere le norme ma se fosse così si tratterebbe di un importante passo avanti”.

