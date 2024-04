Floridia, l’8 maggio i vertici Rai in commissione di Vigilanza

agenzia

'Audizione prevista e comunicata ai partiti alcuni giorni fa'

ROMA, 22 APR – “I vertici Rai verranno convocati in commissione di Vigilanza il prossimo 8 maggio. Si tratta di un’audizione programmata da tempo e comunicata in ufficio di presidenza ai rappresentanti dei gruppi giorni fa. Avevo previsto questa audizione e, diversamente da quanto affermato da alcuni esponenti politici, al netto dei comunicati stampa di questo o di quel partito a questa presidenza non è giunta alcuna richiesta formale”. Così la presidente della commissione di Vigilanza Rai Barbara Floridia. “Avevo dunque già preso e condiviso questa decisione, cosa che evidentemente avrei fatto in ogni caso senza alcun tipo di sollecitazione, alla luce dell’ampio dibattito sugli ultimi casi che hanno scosso la Rai, primo fra tutti la mancata partecipazione dello scrittore Antonio Scurati alla trasmissione di Serena Bortone. Ho chiesto fin da subito che l’azienda fornisse tutti i dettagli su questa vicenda ed è assolutamente corretto che ci possa essere un dibattito aperto e trasparente nella sede naturale del dialogo tra Parlamento e concessionaria del Servizio Pubblico”, conclude Floridia.

