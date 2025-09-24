Flotilla, domani Crosetto riferisce in Aula Camera

agenzia

Mulè, Governo ha dato disponibilità.Oggi il ministro in Lettonia

ROMA, 24 SET – “Ascoltate le richieste avanzate dalle opposizioni in Aula la presidenza della Camera si è subito attivata con la Presidenza del Consiglio e il ministro per i Rapporti con il Parlamento. Il governo ha dato immediata disponibilità a che il ministro Crosetto – oggi in Lettonia – venga a riferire domattina in Aula”. Lo ha annunciato il presidente di turno di Montecitorio, Giorgio Mulè, riaprendo i lavori dell’Aula e dopo aver comunicato “per vie brevi” ai capigruppo, la novità. “Definiremo il calendario dei lavori – ha concluso Mulè – nella capigruppo anticipata al termine dei lavori antimeridiani”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA