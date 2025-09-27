Flotilla pronta a ripartire, ‘situazione meteo lo permette’

agenzia

Rotta verso Gaza, ma continua mediazione. Alcuni restano a terra

ROMA, 27 SET – La Sumud Flotilla è pronta a partire in giornata, nelle prossime ore, mantenendo – almeno al momento – la rotta verso Gaza. È quanto si apprende dai membri degli equipaggi, secondo cui le notizie fornite sulle condizioni meteo permetterebbero la navigazione. Alcuni membri degli equipaggi avrebbero deciso di non ripartire e per i naviganti sono comunque in corso interlocuzioni riguardo all’ipotesi di una mediazione, affinché si possano scongiurare tensioni con le autorità israeliane.

