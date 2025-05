Foggia aderisce alla campagna ‘50.000 sudari per Gaza’

agenzia

'Celebriamo un rito funebre'

FOGGIA, 24 MAG – Anche Foggia prende parte alla mobilitazione nazionale ‘50.000 sudari per Gaza’, promossa tra gli altri da Tomaso Montanari. Ad organizzarla, nel capoluogo dauno, il coordinamento Capitanata per la pace, i Fratelli della Stazione, La Società civile, Libera, La Merlettaia. In piazza Giordano, cuore del centro cittadino, decine di cittadini si sono incontrati per stringere lenzuola bianche che richiamano i sudari in cui sono avvolti i corpi martoriati dei bambini e degli abitanti della Striscia. “E’ un rito funebre quello che andiamo a celebrare. Non dobbiamo fare discorsi politici in questo momento. Sono solo persone che piangono i loro morti e noi partecipiamo al cordoglio delle persone di Gaza per i loro morti. Per questo il sudario, le lenzuola bianche” – ha sottolineato Paola Calzoni del coordinamento provinciale Capitanata per la pace – che ha ribadito come “il dialogo, il ragionamento politico aperto che tenga conto delle ragioni dell’altro siano fondamentali per il raggiungimento della pace a tutto i livelli”. Sull’asfalto i manifestanti hanno scritto ‘Pace’ e ‘Gaza’. Il 15 giugno, intanto, il mondo vedrà poi March to Gaza, una coalizione internazionale di migliaia di cittadini, gruppi di base e ONG di 22 paesi diversi, giungere a ridosso della parte egiziana del valico di Gaza, uniti dall’indignazione per l’ingiustizia, la violenza e l’oppressione a cui è sottoposto il popolo palestinese. Anche Foggia si unisce idealmente a questo significativo e potente “cammino di pace”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA