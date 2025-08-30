Foglio, Meloni vuole il direttore del Tg1 Chiocci come portavoce

agenzia

'Il giornalista pronto a lasciare l'incarico per Palazzo Chigi'

ROMA, 30 AGO – Gian Marco Chiocci è pronto a lasciare la direzione del Tg1 per diventare portavoce di Giorgia Meloni a Palazzo Chigi. Lo scrive Il Foglio, spiegando che la notizia è confermata da “figure apicali del governo e della Rai, ma anche dai piani altissimi” di Fratelli d’Italia. Secondo l’articolo firmato da Simone Canettieri, “la premier vuole dare più forza alla comunicazione inaugurando la seconda fase del suo governo: quella che guarda alle elezioni del 2027” e Chiocchi “è considerato dalla presidente del Consiglio una persona di assoluta fiducia”. Se il piano andrà in porto, viene riferito dal quotidiano, Chiocci sarà affiancato da Fabrizio Alfano, che rimarrà capo ufficio stampa.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA