Fondi persi dalla Regione, Schifani ordina una ispezione

il caso

La vicenda sollevata da una inchiesta de La Sicilia

Non è passato sotto silenzio il taglio di diverse centinaia di milioni da parte del Cipess perché la Sicilia non ha presentato in tempo i progetti. Il presidente della Regione Schifani ha infatti disposto «un accertamento ispettivo urgente per verificare le ragioni che hanno determinato la mancata assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il 31 dicembre 2022 e il conseguente definanziamento di 45 interventi a valere sul Fsc 2014-20, per un importo di 102 milioni di euro».