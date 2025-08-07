Fondo pensioni Regione siciliana, il “caso” dell’immobile di via Cordova bocciato dall’Ars

Palermo

L'operazione era inserita nella manovra ter ed è stata bocciata dall'aula Schifani: «Valuteremo l'operato del Cda».

Con 35 voti a favore e 24 contrari, l’Ars ha bocciato, con voto segreto richiesto dal Pd, l’articolo 3 della manovra ter che prevedeva l’acquisto d parte della Regione, per 13,5 milioni di euro, dell’immobile di via Cordova, a Palermo, dove ha sede la Corte dei conti. Il governo, con il presidente Renato Schifani, si era rimesso al voto dell’Aula.

«Valuteremo l’operato del Cda del Fondo pensioni della Regione siciliana, che aveva avuto l’indirizzo di acquistare l’immobile di via Cordova». Così il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, intervenendo all’Ars e annunciando che il governo si rimetterà all’aula sul voto dell’articolo 3 che prevede l’acquisto dell’immobile a Palermo da parte della Regione per 13,5 milioni di euro.

