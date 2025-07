Fontana, c’è un’eccessiva decretazione d’urgenza

agenzia

Continuerò battaglia ma questione non solo di questa legislatura

ROMA, 25 LUG – “La decretazione d’urgenza la ritengo eccessiva e continuerò la mia battaglia, ma la questione non è solo di questa legislatura. Ma non bisogna non pensare che non ci possa essere la possibilità di emendare queste procedure”. Lo afferma il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, nel corso della cerimonia del ventaglio.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA