Fontana, fare luce sul terrorismo, il Parlamento c’è

'Rinsaldare il patto di fiducia tra lo Stato e i cittadini'

ROMA, 09 MAG – “Ricostruire la verità storica e giudiziaria di quanto accadde all’epoca non si è rivelato sempre agevole. Su alcuni tragici episodi non è stata ancora fatta piena luce. Occorre dunque insistere nella ricerca della verità. È quindi un preciso dovere delle istituzioni porre in essere ogni azione utile affinché le vittime e i loro familiari ottengano giustizia. L’attenzione del Parlamento su questo tema è elevata”. Così il presidente della Camera Lorenzo Fontana in occasione della cerimonia di commemorazione del “Giorno della memoria”, dedicato alle vittime del terrorismo e delle stragi, che si tiene nell’Aula di Montecitorio. “Lo dimostrano gli sforzi rivolti alla progressiva pubblicazione degli atti e dei documenti acquisiti e prodotti dalle diverse Commissioni d’inchiesta che hanno operato negli anni. Si tratta di un percorso indispensabile per rinsaldare il patto di fiducia tra lo Stato e i cittadini”, conclude.

