Fontana, giornalismo d’inchiesta è fondamentale

Libertà di espressione è caposaldo della democrazia

ROMA, 02 AGO – “Il giornalismo d’inchiesta ha un ruolo fondamentale”. A dirlo, durante la cerimonia del Ventaglio con la stampa parlamentare è il presidente della Camera Lorenzo Fontana. “La libertà di espressione – aggiunge – è un caposaldo della democrazia. Senza libertà di espressione non c’è la democrazia” e “dà la cifra della democrazia che siamo e dobbiamo difenderla a tutti i costi”. “C’è anche un po’ troppa libertà di infangare qualcuno o di prendersela con qualcuno ma da questo punto di vista non servono norme o multe. Bisognerebbe solo essere prudenti come consiglia anche San Tommaso D’Aquino. I giornalisti hanno un potere importante”.

