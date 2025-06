Fontana, grazie a donne e uomini dell’Arma, onore ai Caduti

agenzia

ROMA, 05 GIU – “Viva l’Arma dei Carabinieri! Grazie agli uomini e alle donne in divisa che, con impegno e professionalità, presidiano i nostri territori e operano con coraggio per la sicurezza dei cittadini e per il rispetto della legalità. Onoriamo la memoria dei Caduti, che hanno sacrificato la loro vita per la sicurezza del Paese e dei cittadini”. Così su Facebook il Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana.

