Fontana, la diplomazia parlamentare è uno strumento prezioso

agenzia

Contro frattura globale tra autoritarismi e libertà

ROMA, 06 SET – “La frattura globale tra autoritarismi e libertà riduce gli spazi per il dialogo e rende più difficile l’affermazione della democrazia, con effetti all’interno degli Stati. In questo quadro, la diplomazia parlamentare è uno strumento prezioso per costruire ponti, per favorire la reciproca conoscenza tra culture politiche diverse e per mantenere canali di comunicazione anche quando quelli tradizionali vanno in crisi”. Lo ha sottolineato il Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana, al G7 Parlamentare, in Canada, nel suo intervento come relatore sul tema “I Parlamenti in un mondo polarizzato”. Di fronte ai rischi delle fake news, delle bolle ideologiche create dalle ‘tribù’ social, di un uso distorto delle tecnologie digitali – ha sottolineato Fontana – “i Parlamenti devono essere i motori propulsivi del cambiamento e il collante delle comunità nazionali, valorizzando le identità culturali, sociali e politiche”, perché “una democrazia vive solo se il popolo sente che le sue istituzioni gli appartengono”. Dopo i quattro incontri bilaterali della prima giornata, Fontana ha incontrato anche le presidenti dell’Assemblea nazionale francese, Yaël Braun-Pivet e del Bundestag tedesco, Julia Klöckner. Al centro i temi della pace, della cooperazione e della diplomazia parlamentare.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA