Fontana, la giustizia riparativa è una sfida culturale

agenzia

Operatori sappiano sfruttarne le potenzialità

ROMA, 25 MAR – “La giustizia riparativa rappresenta una sfida culturale, prima ancora che giuridica. Sta alla maturità e alla sensibilità della politica e degli operatori del diritto saperne sfruttare tutte le potenzialità”. Lo ha detto il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, aprendo il convegno “Parole della giustizia. Perdono”, in corso nella sala Matteotti della Camera dei deputati. Il convegno, ha detto il presidente della Camera, “è un’occasione preziosa per riflettere sul perdono come strumento di riparazione e di riconciliazione personale e sociale. Il perdono è un concetto antico, universale e anche religioso. Esso implica un atto di liberazione dal peso del dolore e del risentimento verso chi ci ha ferito. Nel contesto della giustizia, invece, il concetto di perdono assume un significato ancora più profondo, perché ci invita a prendere in considerazione un approccio alternativo a quello strettamente punitivo-afflittivo”.

