Fontana, Miglio sapeva interpretare la realtà e dava soluzioni

agenzia

L'auspicio è che anche oggi ci siano persone come lui

ROMA, 21 MAG – “L’auspicio è che anche oggi ci siano tante persone come Miglio che sappiano interpretare la nuova realtà e che diano soluzioni che siano compatibili con essa. Miglio era un uomo del suo tempo, che guradva l’evolzione del suo tempo capendo cose che erano difficili da capire”. Lo ha detto il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, intervenendo al convegno “Il federalismo in Italia e la lezione di Gianfranco Miglio” in corso alla Camera. Quella vissuta da Miglio era “una fase politica nella quale le discussioni sull’assetto del Paese avvenivano con una dialettica che si basava su idee, anche antiche, ma che prendevano una piega particolare in quel momento storico, gli in anni Ottanta e Novanta, che segnavano una nuova era del mondo”. “Abbiamo raccolto in un volume i discorsi parlamentari di Miglio perché il valore intellettuale di questo professore è incredibile”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA