Fontana, onoriamo chi ha combattuto per la nostra libertà

agenzia

Vi prego di mantenere toni consoni e adeguati ad Aula Camera

ROMA, 19 MAR – “Prego alla ripresa della seduta di mantenere toni consoni e adeguati all’Aula della Camera dei deputati. E questo anche per onorare la memoria di chi ha messo in gioco la propria vita per assicurare il principio di libertà e di espressione da parte di tutti. Chi ha combattuto per la nostra libertà merita il nostro plauso e merita anche il fatto che noi abbiamo rispetto per questa aula, quindi vi chiederò in nome di quella libertà e democrazia che quest’aula sia considerata in maniera sacra”. Lo ha detto il presidente della Camera Lorenzo Fontana annunciando in Aula la ripresa della seduta alle 16,15 dopo la sospensione a seguito delle contestazioni delle opposizioni alle parole della premier Meloni sul Manifesto di Ventotene.

