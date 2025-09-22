Fontana, violenza offusca motivazioni delle manifestazioni

agenzia

Solidarietà alle forze dell'ordine e alla premier Meloni

ROMA, 22 SET – “Esprimo la mia solidarietà ai cittadini, alle Forze dell’ordine e al Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, per i gravi atti messi in campo da qualche manifestante in diverse città. Vandalismo, gesti violenti e linguaggio d’odio sono da condannare e offuscano le motivazioni e la legittimità di qualsiasi manifestazione”. Così il presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana.

