Fonti Chigi sull’Istat, governo efficace contro la povertà

agenzia

"Facciamo chiarezza, rischio e intensità si sono ridotti"

ROMA, 26 MAR – “Facciamo chiarezza in merito alle ultime due note Istat in tema di povertà”. Lo affermano fonti di Palazzo Chigi aggiungendo che “le politiche del Governo Meloni si confermano efficaci nel contrasto alla povertà secondo i diversi indicatori Istat. Questo riguarda particolarmente il rischio di povertà che si è ridotto così come l’intensità della povertà. Anche l’incidenza della povertà assoluta mostra come si sia passati da un aumento dello 0,6% registrato nel 2022 rispetto al 2021 a un aumento dello 0,2% del 2023 rispetto all’anno precedente, interamente dovuto alle dinamiche inflazionistiche”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA