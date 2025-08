Fonti Lega, banche diano parte degli extraprofitti ai lavoratori

agenzia

Quanto danno a chi presta soldi? 0,...% Quanto chiedono? 7%...

ROMA, 03 AGO – “Quanto danno le banche a chi presta loro soldi? Lo 0,…% Quanto chiedono le banche per prestare (con sempre maggior difficoltà) soldi? Il 5, 6, 7% Che una parte di questi maxi-profitti venga restituita per aiutare imprenditori e lavoratori in difficoltà è giusto, è economicamente e moralmente doveroso”. Così fonti della Lega.

