La modifica non è all'ordine del giorno né nel programma

ROMA, 07 LUG – “La modifica della legge sulla cittadinanza non è all’ordine del giorno e non è nel programma del centrodestra: in ogni caso, potrebbe essere rivista solo in senso più restrittivo”. Lo affermano fonti della Lega.

