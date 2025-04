Fonti Lega, Salvini non intende forzare sul Viminale

agenzia

Desiderio partito chiaro ma non porremo problemi a Meloni

ROMA, 07 APR – “Il desiderio del partito è chiaro ma Matteo Salvini non intende fare forzature o accelerazioni. La Lega non pone e non porrà problemi a Giorgia Meloni, e Salvini è totalmente immerso nel suo lavoro al Mit. Il suo approccio è sempre costruttivo a beneficio della maggioranza”. Così fonti della Lega rispondono all’ANSA sull’input arrivato dal congresso leghista di riportare Matteo Salvini al Viminale. Su ogni ragionamento “prevale la grande soddisfazione per un congresso che è andato bene oltre le più rosee aspettative e all’insegna della totale compattezza”. Intanto Salvini si è sentito nelle ultime ore con il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi con cui “stima e amicizia restano intatti e non ci saranno mai litigi, né oggi né domani”, spiegano le stesse fonti. Oggi Salvini è stato al ministero e domani ha in programma una visita istituzionale in Friuli Venezia Giulia per alcune attività attinenti alle sue deleghe.

