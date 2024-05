Fonti Lega, Tajani critica ma ‘meno Europa’ slogan del Cav

agenzia

Sorprende che preferisca il bellicista Macron a Le Pen

ROMA, 22 MAG – “È sorprendente che l’amico Antonio Tajani preferisca il bellicista Emmanuel Macron a Marine Le Pen, come è sorprendente che l’altro giorno abbia criticato lo slogan della Lega ‘meno Europa’, visto che era la parola d’ordine scelta anche da Silvio Berlusconi per la campagna elettorale delle elezioni del 25 maggio 2014, quando l’attuale ministro degli Esteri era Commissario europeo”. Lo affermano fonti della Lega, sottolineando che il partito di Matteo Salvini “non cambia idea e continua a ritenere che anche a Bruxelles vada proposto il modello di centrodestra che sta governando bene in Italia”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA