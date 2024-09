Fonti M5s, da Grillo guerriglia legale e finto vittimismo

agenzia

"Con le lettere degli avvocati vuole intralciare la costituente"

ROMA, 15 SET – Ai piani alti del M5s non mostrano sorpresa di fronte a quello che viene definito un nuovo attacco di Beppe Grillo e un suo tentativo di ribaltare la questione “passando per vittima”. Lo spiegano fonti del M5s. Si rimane “imperturbabili”, spiegano le stesse fonti. osservando che Grillo ha ormai scelto la strada della “guerriglia legale e mediatica”. Le stesse fonti osservano che “da un lato” il garante “si fa scrivere lettere dagli avvocati per intralciare il processo costituente dall’altro si lamenta delle risposte a tono che le sue diffide sollecitano”. Da ultimo, notano, ha inviato al Movimento una diffida a tutti gli effetti legali: “Prova malamente ad affossare in anticipo qualsiasi risultato dell’assemblea costituente. E poi una volta arrivata la risposta del Movimento si lamenta inondando tutte le agenzie di finto vittimismo”.

