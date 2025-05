Fonti maggioranza, al lavoro per rafforzare le misure antimafia

agenzia

"Sul Ponte spirito di massima collaborazione istituzionale"

ROMA, 23 MAG – “L’intera maggioranza è al lavoro per rafforzare le misure antimafia in vista della realizzazione del Ponte sullo Stretto che rappresenta l’opera infrastrutturale più rilevante che sta per essere costruita in tutta Europa”. Lo riferiscono fonti di maggioranza, spiegando che “in questo senso, sono allo studio piani che ricalcano esperienze efficaci (in corso o conclusi) come Olimpiadi Milano-Cortina, Expo, ricostruzione post-sisma”. “Lo spirito della maggioranza – assicurano le stesse fonti – è quello della massima collaborazione istituzionale”.

