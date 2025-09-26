Fonti Miur, Bernini furente, chiederà danni per occupazioni

agenzia

Solidarietà al dipendente dell'Università di Genova aggredito

ROMA, 26 SET – Il ministro dell’Università, Anna Maria Bernini, segue con la massima attenzione la situazione negli atenei italiani interessati da occupazioni. La realtà più preoccupante riguarda al momento Genova, dove un dipendente tecnico-amministrativo è stato aggredito mentre tentava di accedere al rettorato di via Balbi 5, attualmente occupato. Nello stesso ateneo – secondo quanto riferito dall’Università – si sono registrati gravi atti vandalici, con danneggiamenti, imbrattamenti e scritte offensive sui muri. Il ministero, accertate le responsabilità da parte delle forze dell’ordine e della magistratura, chiederà il rimborso dei danni subiti. Lo stato d’animo del ministro può essere definito furibondo. Il ministro Bernini, secondo quanto di apprende da fonti Mur, ha chiesto al rettore Federico Delfino aggiornamenti sulle condizioni del dipendente, pregandolo di trasmettere tutta la sua solidarietà e vicinanza. Attraverso il rettore, ha voluto esprimere un elogio al lavoratore dell’Università aggredito, “colpevole” soltanto di voler svolgere il proprio dovere.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA