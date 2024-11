agenzia

'Serve un ulteriore approfondimento'

ROMA, 29 NOV – Nel decreto sulla giustizia approvato in Consiglio dei ministri non sono entrate le misure sulla cybersicurezza, a differenza di quanto si era appreso in un primo momento. Come spiegano fonti di governo sono stati decisi “ulteriori approfondimenti” da parte degli “uffici competenti”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA