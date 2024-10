«Forza Italia cresce perché abbiamo i nostri valori», Schifani a Perugia porta l’esperienza siciliana

il congresso

Il presidente della Regione e del Consiglio nazionale degli azzurri è intervenuta alla Conferenza nazionale degli enti locali organizzata da Forza Italia a Perugia

«Forza Italia è un partito in salute, dobbiamo dircelo senza infingimenti. Forza Italia cresce nei valori oltre che nei numeri. Noi i numeri li abbiamo perché abbiamo i valori. Antonio Tajani è un leader autorevole, con la sua perseveranza, con la sua fermezza, con la sua capacità di mediazione che nasconde però quella fermezza che in politica occorre avere per affermare i propri principi. Se Forza Italia si distingue dagli alleati, significa che c’è. Perché essere alleati non implica dire sempre sì».

Lo ha detto il presidente del Consiglio nazionale di Forza Italia e governatore della Sicilia, Renato Schifani, intervenendo alla Conferenza nazionale degli enti locali organizzata da Forza Italia a Perugia.