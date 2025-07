Foti, ‘Ue tolga dazi della burocrazia e intervenga sull’euro’

agenzia

"La Bce deve pensare a iniziative come il quantitative easing"

ANCONA, 28 LUG – “L’Europa potrebbe togliere i dazi che derivano da tutta questa burocrazia inutile e che va disboscata e poi intervenire sulla quotazione euro-dollaro”. Così il ministro per gli Affari europei, Tommaso Foti, a margine dell’evento “Cantieri aperti. Sguardi sul futuro” organizzato da Fincantieri nel cantiere di Ancona “L’euro così forte può penalizzare le esportazioni molto più dei dazi. – ha aggiunto Foti – La Bce deve pensare ad alcune iniziative tra cui il quantitative easing”. Infine il ministro ha parlato della necessità di valutare la situazione anche nei prossimi giorni. “Siamo partiti da una posizione che prevedeva il 30% da agosto più i dazi base del 4,8%. – ha osservato – Ora siamo arrivati al 15% compreso il 4,8% dei dazi base. Se nelle esenzioni ci sono delle componenti valide l’impatto diventa molto più limitato. Ma prima bisogna vedere i documenti e poi commentarlo. Ci sono nazioni europee come Italia e Germania – ha concluso Foto – che con gli Usa hanno grandi risorse commerciali e il diritto di essere valutate in modo diverso da altre nazioni che importano più di quanto esportano. L’Ue deve fare la sua parte”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA