agenzia

Così il ministro per gli Affari europei lasciano Chigi

ROMA, 30 APR – Il governo incontrerà i sindacati giovedì 8 maggio per un confronto in materia di sicurezza sul lavoro. Lo ha detto il ministro per gli Affari europei Tommaso Foti, lasciando Palazzo Chigi al termine del Consiglio dei ministri.

