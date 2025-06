Foto con Prodi in Cina, bufera social su sindaco di Grosseto

agenzia

Fuoco amico simpatizzanti e consiglieri su Vivarelli Colonna

Vanno di moda negli ultimi tempi le photo opportunity, ma non è il caso dell’immagine postata dalla Cina dal sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna, che sul suo profilo Facebook ha pubblicato una stretta di mano con Romano Prodi, riscuotendo critiche e disappunto sia da simpatizzanti sia da consiglieri comunali della stessa parte politica, il centrodestra. “In Cina è veramente tutto possibile…”, ha commentato nel post Vivarelli Colonna, che non è nuovo a accendere polemiche per sue iniziative. Il sindaco si riferisce alla stretta di mano della foto, che per la verità pare un po’ forzata da parte di entrambi, tra lui e Romano Prodi, ex presidente del Consiglio, economista ed ex presidente della Commissione Europea, esponente di riferimento del centrosinistra. I tanti commenti che non sono di apprezzamento, provengono dal campo amico. E criticano la foto con Prodi non solo numerosi follower, ma anche consiglieri comunali di centrodestra, la stessa parte politica che governa il Comune di Grosseto. C’è chi sbotta. “Se lo tengano”, oppure consigli polemici tipo “Lavati le mani”, o ancora “Hai perso 10mila punti”. Con le tante persone indignate per la foto, il sindaco Vivarelli Colonna che ha cercato di giustificarsi con un eloquente “apprezzate la battuta…”. Tantissimi infine hanno invitato il primo cittadino a togliere la foto, minacciandolo, altrimenti, che gli avrebbero tolto l”amicizia’ sui social. Colonna è in visita in Cina per un viaggio istituzionale insieme al presidente del consiglio comunale, Fausto Turbanti, con una delegazione del Comune di Grosseto. Tra le cose in programma, la stipula di un patto di gemellaggio con la città di Nanping.

