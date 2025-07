Frassati Day, a Torino apre una mostra permanente su di lui

agenzia

Chiude il "Frassati Day", la tre giorni di celebrazioni

TORINO, 03 LUG – Uno spazio espositivo permanente sulla figura del beato Pier Giorgio Frassati, la cui canonizzazione è prevista il 7 settembre, verrà allestito a Torino nella sacrestia della ex canonica della chiesa torinese di Santa Maria di Piazza. L’inaugurazione è prevista il 5 giugno e la giornata chiude il “Frassati Day”, la tre giorni di celebrazioni religiose e iniziative culturali organizzate per ricordare la figura, l’opera e l’impegno umano, sociale, politico e spirituale del di Frassati. Realizzata da Mediacor con il sostegno della Fondazione Crt, della Conferenza episcopale italiana e dell’Opera diocesana Pier Giorgio Frassati, l’esposizione propone un percorso emozionale e immersivo, accessibile a tutti, che racconta la vita e l’esperienza spirituale di Pier Giorgio Frassati attraverso l’uso di tecnologie multimediali avanzate, tra cui proiezioni luminose, suoni e audio evocativi con la lettura di lettere di e a Pier Giorgio, pannelli interattivi e applicazioni che guidano i visitatori in un viaggio biografico, esplorando il contesto storico nel quale Frassati ha vissuto, i luoghi significativi della sua vita: Torino, le sue periferie, le città europee da lui visitate, la campagna di Pollone e, in particolare, la montagna, simbolo della sua ricerca “verso l’alto”. “Siamo molto emozionati per l’apertura di questo luogo dedicato a Pier Giorgio Frassati: la sua testimonianza – sottolinea suor Carmela Busìa, coordinatrice Pastorale dei giovani e dei ragazzi – è davvero preziosa e incoraggiante per i giovani! E’ stato capace di trovare il tempo per ogni cosa: amicizie, studio, preghiera, impegno e divertimento”. “La figura di Frassati – sottolinea monsignor Giuseppe Baturi, arcivescovo di Cagliari e segretario generale della Cei – affascina e continua a ispirare generazioni di giovani. Questa esposizione aiuta a conoscere e a riscoprire l’attualità del messaggio di un testimone che ha fatto dell’amore al Signore e ai fratelli più deboli e dell’impegno per una società più giusta le cifre caratteristiche della sua vita”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA